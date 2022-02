Spezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano schiera Piatek dal 1?. ok Manaj (Di lunedì 14 febbraio 2022) La venticinquesima giornata di Serie A chiuderà con il posticipo del lunedì tra Spezia e Fiorentina, in programma allo stadio “Picco” alle ore 20.45. Queste le formazioni ufficiali scelte dai tecnici Thiago Motta e Vincenzo... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 febbraio 2022) La venticinquesima giornata di Serie A chiuderà con il posticipo del lunedì tra, in programma allo stadio “Picco” alle ore 20.45. Queste lescelte dai tecnici Thiago Motta e Vincenzo...

Advertising

_PropGod : Italia Serie A Spezia vs Fiorentina over 2.5 -115 1U Game starts at 11:45 - rfutbol : Spezia - Fiorentina, comienza en 30 minutos #Spezia #Fiorentina #SerieA - serkan__cosan77 : @BahisvarO Spezia 1 - 2 Fiorentina serkanco77 @ahmet142 @Berlin1223 @Mehmet17101 - zazoomblog : Spezia-Fiorentina le formazioni ufficiali: fuori Quarta dentro Igor e Sottil. Piatek contro Manaj - #Spezia-Fioren… - Fantacalciok : Spezia - Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -