Spezia-Fiorentina | Barone | “Rinviare giornata 20 marzo? Noi siamo a favore della Nazionale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “ladel 20? Lavoriamo nel calcio italiano e, vogliamo sostenerla e andare ai Mondiali. Nuovo presidente Lega? Abbiamo bisogno di essere uniti e trovare una persona che abbia disponibilità e tempo, importante che tutte le squadre trovino un equilibrio per andare avanti”. Lo ha detto il direttore generale, Joe, a Sky Sport prima del match contro lo: “Ovviamente lavoriamo partita dopo partita per stare in alto, per i risultati, per città e tifoseria, per il campionato. Ci puntiamo, ma dobbiamo fare risultato oggi”. SportFace.