Spezia - Fiorentina 0 - 1 all' intervallo | Piatek sbaglia un rigore | ma si riscatta DIRETTA

Advertising

tvdellosport : Alle 23 a #sportitaliamercato ?? Milan, “sorpasso” firmato Leao ?? Inter, la prova più difficile: il Liverpool per… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Alberto Picco Powered by #SYNLABItalia Guarda la partita… - CalcioOggi : Serie A: Spezia-Fiorentina, formazioni - ANSA Nuova Europa - klausmang : @SerieA @acffiorentina @acspezia Questa è la mia partita Spezia-Fiorentina…. Ho fibra a casa. Grazie Serie A per av… - Zannu_ARM : RT @MilanPosts: ? Sampdoria ? Cagliari ? Lazio ? Juve ? Venezia ? Spezia ? Atalanta ? Verona ? Bologna ? Torino ? Roma ? Inter ? Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Piatek al termine del ...Spezia-Fiorentina, il racconto del primo tempo. I ragazzi di Thiago Motta approcciano bene il match, pressando a tutto campo e creando due occasioni nei primi dieci minuti. I padroni di casa vogliono ...Fiorentina in vantaggio! 42' - GOOOOOLLL!!! GOOOOOLLL!! SEGNA PIATEK, CHE AZIONE! 37' - Lo Spezia è pericoloso in contropiede, con Maggiore che spara alto un tiro in controbalzo. 35' - Ancora Piatek ...