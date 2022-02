Speed skating | Erin Jackson vince la medaglia d’oro nei 500 metri grazie all’amicizia

Advertising

federicocasotti : Thread bellissimo sullo speed skating, una disciplina sottovalutata, e sui personaggi che la caratterizzano a… - infoitsport : LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l'Italia si ferma ai quarti nel team pursuit, oro nei 5… - infoitsport : Speed skating, sarà Italia-Corea del Sud nella batteria del team pursuit. Con Ghiotto e Malfatti l'obiettivo è la s… - infoitsport : LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l'Italia del team pursuit maschile si ferma ai quarti,… - infoitsport : Speed skating, Pechino 2022: l'Italia manca la qualificazione alle semifinali del team-pursuit -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating

OA Sport

Desta sensazione in questa prova la prestazione delle olandesi, fuori dalla top - 3. La migliore è stata Jutta Leerdam che si è fermata in quinta posizione a 0.30 dalla vetta davanti alla compagna di ...... Dominik Windisch) SABATO 19 FEBBRAIO (5) Team Event sci alpino Mass start donne(Francesca Lollobrigida) Mass start uomini(Andrea Giovannini) Mass start donne biathlon (...(QUOTIDIANO NAZIONALE) Sono in programma domani, sull’ovale di Pechino (Cina), i quarti di finale del team pursuit maschile dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali 2022. L’accoppiamento con ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...