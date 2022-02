Spalletti cambierà almeno tre uomini contro il Barcellona (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti inizierà oggi a preparare la delicatissima sfida d’andata degli spareggi di Europa League contro il Barcellona. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, infatti, oggi tutti torneranno a Castel Volturno. In vista della sfida ai blaugrana, il tecnico toscano ha già in mente almeno tre cambi rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Inter. FOTO: Getty – Napoli Mertens Ospina Secondo Il Mattino, tra i pali Meret prenderà quasi sicuramente il posto di Ospina, così come Anguissa tornerà ad occuparsi del centrocampo. Probabile anche un impiego dal 1? di Mertens: in questo caso, più che in luogo di Osimhen, il belga potrebbe strappare una maglia da titolare a discapito di Zielinski. Sarà da stabilire, inoltre, anche l’eventuale sostituto di Politano ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli Lucianoinizierà oggi a preparare la delicatissima sfida d’andata degli spareggi di Europa Leagueil. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, infatti, oggi tutti torneranno a Castel Volturno. In vista della sfida ai blaugrana, il tecnico toscano ha già in mentetre cambi rispetto all’ultima gara di campionatol’Inter. FOTO: Getty – Napoli Mertens Ospina Secondo Il Mattino, tra i pali Meret prenderà quasi sicuramente il posto di Ospina, così come Anguissa tornerà ad occuparsi del centrocampo. Probabile anche un impiego dal 1? di Mertens: in questo caso, più che in luogo di Osimhen, il belga potrebbe strappare una maglia da titolare a discapito di Zielinski. Sarà da stabilire, inoltre, anche l’eventuale sostituto di Politano ...

