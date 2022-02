Spagna | alpinisti bloccati a duemila metri d' altezza | salvati dalla Guardia Civil

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dueche erano rimastinella neve nella Valle de Echo, nel comune di Huesca in, sono stati. Rintracciati a circad', in un ...

Dueche erano rimasti bloccati nella neve nella Valle de Echo, nel comune di Huesca in, sono stati salvati dalla Guardia Civil. Rintracciati a circa duemila metri d'altezza, in un zona ...... agli sciIlaria Veronese e Federico Nicolini e siglato un nuovo contratto con il climber ... faticosa ' multipitch ' a Montserrat in. La voglia di scoperta " conclude Montura " e di ...Due alpinisti che erano rimasti bloccati nella neve nella Valle de Echo, nel comune di Huesca in Spagna, sono stati salvati dalla Guardia Civil. Rintracciati a circa duemila metri d'altezza ...Quando squilla il telefono il sindaco di Frontino è appena tornato da una segnalazione per una pianta caduta che chiudeva una strada sul Monte Carpegna, probabilmente a causa del vento forte di ieri n ...