Spacciavano davanti scuole e percepivano reddito di cittadinanza | decine di arresti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e quelli della Stazione di Villa Literno hanno eseguito nel Casertano una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cinquantina di persone molte delle quali risultate indigenti, e per questo percettori ildi, che, secondo gli investigatori, tenevano in piedi una lucrosa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso che avevano dislocato le loro basi operative anchealle. L’ordinanza è stata emessa dal gip al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

