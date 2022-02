Sophie Codegoni sulle nomination del GF: “Dovrebbe uscire Kabir” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le nomination di questa sera coinvolgono tanti elementi all’interno della casa. Infatti tutti i concorrenti avrebbero delle ragioni per restare in gioco e si sono ben inseriti all’interno del gioco, nonostante tra Kabir Bedi e i due nuovi entrati ci sia una netta differenza di tempo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ma gli inquilini nella casa hanno le idee ben chiare su chi secondo loro Dovrebbe uscire stasera. Leggi anche: Come vedere il Grande Fratello in streaming Sophie Codegoni ha il suo eliminato Se per quanto riguarda i sondaggi non ci sono dubbi sul fatto che Gianluca Costantino sia il possibile eliminato di questa quarantunesima puntata, invece dentro il reality di Canale 5 non è esattamente così. Sophie Codegoni ieri ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledi questa sera coinvolgono tanti elementi all’interno della casa. Infatti tutti i concorrenti avrebbero delle ragioni per restare in gioco e si sono ben inseriti all’interno del gioco, nonostante traBedi e i due nuovi entrati ci sia una netta differenza di tempo di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ma gli inquilini nella casa hanno le idee ben chiare su chi secondo lorostasera. Leggi anche: Come vedere il Grande Fratello in streamingha il suo eliminato Se per quanto riguarda i sondaggi non ci sono dubbi sul fatto che Gianluca Costantino sia il possibile eliminato di questa quarantunesima puntata, invece dentro il reality di Canale 5 non è esattamente così.ieri ...

tuttopuntotv : Sophie Codegoni sulle nomination del GF: “Dovrebbe uscire Kabir” #GFVip6 #GFVip #basciagoni #jessvip #solphie… - Sonia9423543609 : RT @Soleilcentrica: che glow up soledad: da stare sotto per il belli a mandarlo a fanculo e diventare la totale sottona di Sophie Codegoni… - zazoomblog : GF Vip 6 Soleil Sorge e Sophie Codegoni parlano dell’amicizia - #Soleil #Sorge #Sophie #Codegoni - Alessan79877682 : RT @smaowsmeow90: Sophie Codegoni dorme tutto il giorno e quando si sveglia decide di vivere nel mondo del surrealismo ! #fairylu #GFvip - SimTempesta2007 : Modestamente parlando, sé una come Lulù si permette soltanto a paragonarsi ad una Sophie Codegoni...ma levati propr… -