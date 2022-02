Sondaggio Swg, il trionfo di Giorgia Meloni dopo la farsa Quirinale: Fratelli d'Italia primo partito, crolla il Pd di Letta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per gli Italiani c'è un solo vincitore dopo la disastrosa settimana del Quirinale per la politica: Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni nel Sondaggio Swg per il Tg La7 del 14 febbraio torna ad essere in cima alle preferenze di voto, con un +0,3% che lo fa attestare ad un 21,4% complessivo. Scalzato quindi il primato del partito Democratico: la strategia di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per glini c'è un solo vincitorela disastrosa settimana delper la politica:d'. IldinelSwg per il Tg La7 del 14 febbraio torna ad essere in cima alle preferenze di voto, con un +0,3% che lo fa attestare ad un 21,4% complessivo. Scalzato quindi il primato delDemocratico: la strategia di ...

