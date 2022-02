Sondaggi Quorum | sorpresa | il M5S passa davanti alla Lega

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ihanno chiesto agli italiani di dare i voti al primo anno di governo Draghi. L’esecutivo è stato promosso per come ha gestito la campagna vaccinale e l’implementazione del Pnrr. Voti positivi anche per il tanto discusso green pass e super green pass. Rimandato invece per i temi che riguardano la scuola, la creazione di nuovi posti di lavoro, l’aumento dei prezzi e il caro bollette. Secondo un italiano su due, l’obiettivo primario del governo per quest’anno deve essere l’abbassamento delle tasse. A seguire il potenziamento della sanità pubblica e la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare nella Pubblica amministrazione. Il governo Draghi è giudicato positivamente da 6 italiani su 10. Un giudizio superiore rispetto ai due governi Conte che lo hanno preceduto che comunque ricevono l’apprezzamento della maggioranza ...