“Solo Lewandowski ha fatto meglio” | il bomber ha dimenticato la Serie A

Advertising

OptaPaolo : 18 - Dusan #Vlahovic ha segnato 18 gol nel torneo in corso, meno solo di Robert #Lewandowski (24) nei maggiori cinq… - etadelloro : RT @DiMarzio: #Bundesliga | Il @bayer04fussball vola nel segno di #Schick: solo #Lewandowski ha fatto meglio di lui - Aaron_B12 : RT @DiMarzio: #Bundesliga | Il @bayer04fussball vola nel segno di #Schick: solo #Lewandowski ha fatto meglio di lui - DiMarzio : #Bundesliga | Il @bayer04fussball vola nel segno di #Schick: solo #Lewandowski ha fatto meglio di lui - oprofondo : @FinallyMichele Insomma, Suarez tra i tre è quello che sta calando di più, Benzema e Lewandowski hanno mantenuto un… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo Lewandowski

SerieANews

In Liga c'èla resistenza del Siviglia (a - 4), ma è la Champions che conta più di tutto. ... Il Bayern, nonostante la solita doppietta di, ha perso male in Bundesliga col modesto ...Sono sette i precedenti tra queste due formazioni, con il Foggia in netto vantaggio:una vittoria per il Messina, risalente al marzo del 2016. Tabellino ACR MESSINA:M., Adorante A. (...Il Foggia torna da Messina solo con un pareggio, raggiunto in rimonta ... Turchetta colpisce di testa e batte Lewandowski. Il portiere peloritano si supera quattro minuti dopo sulla conclusione di ...E' solo l'antipasto del vantaggio che arriva al 48'. Fofana imbuca per Russo che a tu per tu trafigge Alastra. Nella ripresa il Foggia parte forte. Al 55' Lewandowski con un miracolo salva su Curcio.