Snowboard | Pechino 2022 | Max Parrot vince le qualificazioni del big air Eliminato Emiliano Lauzi

Dopo aver vinto la medaglia d'oro nello slopestyle, Max Parrot va a caccia del bis anche nel big air alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il canadese si è imposto nelle qualificazioni, chiudendo con un punteggio complessivo di 164.75, ottenuto già dopo le prime due run (78.25 ed 86.50). Alle sue spalle si è classificato il giapponese Takeru Otsuka (160.00), soprattutto grazie ad un terzo salto da 91.50 punti. In terza posizione l'americano Redmond Gerard (158.25), che ha preceduto l'altro giapponese Hiroaki Kunitake (158.25) ed il cinese Su Yiming (155.25), che si è garantito la qualificazione alla finale grazie ad un pazzesco primo salto da 92.50, che è stato il miglior punteggio in una singola run.

