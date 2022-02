Snowboard | la neozelandese Zoi Sadowski Synnott vince le qualificazioni del big air femminile

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) LaZoiha ottenuto il miglior punteggio nelledel big airdelloai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, che nella notte italiana hanno promosso le prime dodici classificate alla finale di domani, martedì 15 febbraio, dalle ore 02.30 italiane. Non c’erano azzurre in gara. Alle spalle dell’oceanica, prima con 176.50, staccano il pass per la finale le nipponiche Kokomo Murase, seconda a quota 171.00, Reira Iwabuchi, terza a 158.50, e Miyabi Onitsuka, quinta con 154.25. In mezzo a loro la canadese Laurie Blouin, quarta a 156.25.BIG AIR1 NZLZoi 176.50 Q2 JPN MURASE Kokomo 171.00 Q3 ...