Snoop Dogg risponde alle accuse di violenza sessuale | “Vergognoso”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo i documenti depositati in tribunale da una querelante anonima,di stupro arrivate mercoledì 9 febbraio, e lo fa tramite un suo portavoce. LediLa scorsa settimana una donna nascosta nell’anonimato, riportata dalla stampa come Jane Doe, ha depositato in tribunale una testimonianza nella quale riportava di aver subitoda parte dello stesso rapper e dal suo collaboratore Bishop Don “Magic” Juan. I fatti si sarebbero svolti nella notte del 29 maggio 2013. La donna, di ritorno da un concerto diad Anaheim, in California, avrebbe accettato un passaggio da Don “Magic” Juan il quale, però, ...