Smart working, da emergenza a fattore di benessere del lavoratore. Presentato il libro di Michele Cutolo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo Smart working da esigenza emergenziale a vettore del work life balance per il benessere del lavoratore. E' il messaggio che intende veicolare Michele Cutolo, avvocato, giornalista, specializzato in Diritto Ecclesiastico, vicepresidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, che ha raccolto in un libro contributi di dirigenti della pubblica amministrazione, accademici, politici, esponenti del mondo delle banche, del sindaco e della previdenza rilancia la sfida del lavoro a distanza. La presentazione questa sera al Circolo Canottieri di Napoli. All'interno del libro gli interventi di Gabriella Alemanno, Ciro Capasso, Gerardo Capozza, Vincenzo Carbone, Matteo Lorito, Amedeo Manzo, Giulio Quadri, Luigi Sbarra, Mariagrazia Sampietro.

