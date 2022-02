Slopestyle, Silvia Bertagna in finale alle Olimpiadi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino – Silvia Bertagna si è qualificata per la finale dello Slopestyle freeski grazie all’ottavo posto ottenuto dopo le due run preliminari, nelle quali i giudici l’hanno premiata con un 65,25 e con un 68,90, che è valso alla gardenese il passaggio di turno. Il miglior punteggio è stato fatto registrare dall’estone Kelly Sildaru, con 86,15, davanti alla norvegese Johanne Killi, con 86 punti e alla stella cinese Eileen Gu, con 79,38. E’ invece rimasta esclusa dalla top 12 l’altra azzurra al via, Elisa Nakab, 24esima con 32,70 punti. La finale è programmata per le 2.30 italiane (le 9.30 locali) di martedì 15 febbraio. (fisi.org)(foto@fisi.org) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino –si è qualificata per ladellofreeski grazie all’ottavo posto ottenuto dopo le due run preliminari, nelle quali i giudici l’hanno premiata con un 65,25 e con un 68,90, che è valso alla gardenese il passaggio di turno. Il miglior punteggio è stato fatto registrare dall’estone Kelly Sildaru, con 86,15, davanti alla norvegese Johanne Killi, con 86 punti e alla stella cinese Eileen Gu, con 79,38. E’ invece rimasta esclusa dalla top 12 l’altra azzurra al via, Elisa Nakab, 24esima con 32,70 punti. Laè programmata per le 2.30 italiane (le 9.30 locali) di martedì 15 febbraio. (fisi.org)(foto@fisi.org) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

