SKY – Napoli vicino a Olivera, spunta un retroscena su Ghoulam. Mertens e Anguissa, le ultime

Il Napoli vicino a Olivera, spunta anche un retroscena su Ghoulam. Le ultime da Sky sport su Mertens e Anguissa. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky sport 24, nel corsod ella trasmissione "Il bello del calcio"su Canale 8" ha parlato dei movimenti del club di De Laurentiis sul mercato: "La trattativa più vicina alla definizione è quella per Olivera del Getafe. Si tratta di un esterno mancino e il club ha un'esigenza anche numerica di intervenire in quel ruolo, vista la scadenza del contratto di Ghoulam. Già negli ultimi giorni di gennaio si è provato ad anticipare il suo arrivo: se fosse andato in porto l'affare".

