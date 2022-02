Si finge finanziere per truffare un giovane viareggino: scoperto e denunciato (Di lunedì 14 febbraio 2022) I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno d enunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo , che, qualificandosi sotto falso nome come appartenente alla Guardia di Finanza , ha ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno d enunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo , che, qualificandosi sotto falso nome come appartenente alla Guardia di Finanza , ha ...

Advertising

quibresciait : Si finge finanziere per una truffa on line: denunciato 30enne bresciano - Il sedicente militare delle Fiamme gialle… - qn_lanazione : Si finge finanziere per truffare un giovane viareggino: scoperto e denunciato - andreatortelli : ?? Si finge finanziere per fare truffe: denunciato 30enne bresciano - toscanamedianew : Si finge finanziere per farsi ricare la carta - QuiNewsVersilia : Si finge finanziere per farsi ricaricare la carta -