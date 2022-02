Serie C Gold, vince la Miwa Energia: Bellizzi ko 82-81 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Arriva il riscatto per la Miwa Energia che ritrova i due punti dopo due ko di fila. I cinghiali vincono, non senza soffrire, contro Bellizzi al PalaTedeschi: il finale è 82-81. La squadra di coach Parrillo riprende la marcia, salendo a quota 22 punti. L’approccio della compagine di casa è quello giusto. La Miwa prende subito in mano le redini del match, ma Bellizzi resta a contatto grazie soprattutto alle triple di Kaufmanis. Sotto le plance difendono bene gli uomini di coach Parrillo. Il primo quarto finisce 21-14, con due liberi sbagliati da Ordine allo scadere che avrebbero potuto portare i cinghiali a più nove. Ad inizio secondo quarto Bellizzi si riavvicina con quattro punti consecutivi di Granata e una tripla di Truglio. Papa si ingolosice ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Arriva il riscatto per lache ritrova i due punti dopo due ko di fila. I cinghiali vincono, non senza soffrire, controal PalaTedeschi: il finale è 82-81. La squadra di coach Parrillo riprende la marcia, salendo a quota 22 punti. L’approccio della compagine di casa è quello giusto. Laprende subito in mano le redini del match, maresta a contatto grazie soprattutto alle triple di Kaufmanis. Sotto le plance difendono bene gli uomini di coach Parrillo. Il primo quarto finisce 21-14, con due liberi sbagliati da Ordine allo scadere che avrebbero potuto portare i cinghiali a più nove. Ad inizio secondo quartosi riavvicina con quattro punti consecutivi di Granata e una tripla di Truglio. Papa si ingolosice ...

