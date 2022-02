Serie A, la Lega ha scelto il presidente: sarà Carlo Bonomi (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Serie A ha scelto il nuovo presidente della Lega: secondo Repubblica sarà Carlo Bonomi il numero uno di Confindustria Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lega Serie A avrebbe deciso il nome del prossimo presidente che andrà a sostituire Dal Pino. Pare essere Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria. Un nome che ha il consenso di tutti soprattutto per l’importanza che potrebbe avere con le istituzioni e il Governo. Per l’elezione serviranno 14 preferenze. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) LaA hail nuovodella: secondo Repubblicail numero uno di Confindustria Secondo quanto riportato da La Repubblica, laA avrebbe deciso il nome del prossimoche andrà a sostituire Dal Pino. Pare essere, numero uno di Confindustria. Un nome che ha il consenso di tutti soprattutto per l’importanza che potrebbe avere con le istituzioni e il Governo. Per l’elezione serviranno 14 preferenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

