Serie A | la Fiorentina ringrazia Amrabat e si impone sullo Spezia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La venticinquesima giornata del campionato diA si chiude con il successo dellain casa dello. Primo successo in campionato dell’era post-Vlahovic per la squadra di Italiano, chela conclusione dial minuto 89 per poter rilanciare le proprie ambizioni europee. Loinizia in maniera arrembante con Verde, ma al 14? sono gli ospiti ad avere una ghiotta occasione: Nico Gonzalez entra in area e viene atterrato da Reca, procurandosi un rigore. Si presenta Piatek dal dischetto e il polacco è preciso, pure troppo: palo pieno e resiste lo 0-0. Il centravanti viola si riscatta al minuto 42, quando approfitta del cross di Maleh e del velo di Odriozola per insaccare a porta vuota. Nel secondo tempo Thiago Motta si affida a un triplo cambio dopo dieci ...