Serie A in campo per "Emergenza Afghanistan", campagna dell'Agenzia ONU per i Rifugiati (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. La raccolta fondi I fondi raccolti ... Leggi su sport.sky (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. La raccolta fondi I fondi raccolti ...

Advertising

Giornaleditalia : Calcio, per la presidenza della Lega di Serie A scende in campo Bonomi - RiccardoMeloni4 : ??Contro l'#Atalanta, Paulo #Dybala ha raggiunto quota 2??0??0?? presenze in Serie A con la #Juventus: ? 2,29 punti… - sportli26181512 : Serie B, gli arbitri: Alessandria-Lecce a Manganiello, in Pisa-Vicenza c'è Di Martino: Il campionato cadetto scende… - sportli26181512 : Atp 500 di Rio al via oggi su Sky. Tre gli italiani in campo: Berrettini, Sonego e Fognini: Al via stasera, live su… - SkyArte : Ultimo appuntamento su Sky Arte con Ghost Hotel domani alle 21.15, la serie condotta da @KelleddaMurgia e dedicata… -