Serie A, Andrea Cinciarini leggendario: primo cestista nato in Italia a realizzare una tripla doppia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Storia è fatta nel campionato Italiano di pallacanestro: Andrea Cinciarini diventa il primo giocatore nato in Italia a mettere a referto una tripla doppia. Nel posticipo del ventesimo turno di Serie A, il playmaker di Reggio Emilia è salito in cattedra nella vittoria 67-62 contro la NutriBullet Treviso, chiudendo con un super score di 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Se in NBA una tripla doppia è quasi un habitué – anche per via del maggior minutaggio – nella pallacanestro nostrana è un evento assai raro. Pensate che l’ex capitano dell’Olimpia Milano ha così rotto un muro che reggeva da quasi trent’anni, precisamente dalla stagione 1992-1993. In quell’occasione fu realizzata da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Storia è fatta nel campiono di pallacanestro:diventa ilgiocatoreina mettere a referto una. Nel posticipo del ventesimo turno diA, il playmaker di Reggio Emilia è salito in cattedra nella vittoria 67-62 contro la NutriBullet Treviso, chiudendo con un super score di 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Se in NBA unaè quasi un habitué – anche per via del maggior minutaggio – nella pallacanestro nostrana è un evento assai raro. Pensate che l’ex capitano dell’Olimpia Milano ha così rotto un muro che reggeva da quasi trent’anni, precisamente dalla stagione 1992-1993. In quell’occasione fu realizzata da ...

Basket, Serie A: il decimo assist di Andrea Cinciarini, è tripla doppia Eurosport IT Fedeltà Recensione: una serie Netflix su amori, tradimenti e intrighi Ora Netflix propone il proprio adattamento dell'opera tra le serie Netflix di febbraio 2022 ... e Margherita si lascia intrigare da Andrea, un fisioterapista bello e tenebroso.

