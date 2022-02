Serie A 2021/2022: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gol! Anzi no. pali e traverse restano l’incubo per ogni attaccante. Nella scorsa stagione di Serie A fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali. ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2021/2022 per valutare con un altro occhio la stagione di una delle venti squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA classifica 2020/2021 LA classifica DEI pali E delle traverse colpite Napoli ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gol! Anzi no.restano l’incubo per ogni attaccante. Nella scorsa stagione diA fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali., quindi, di seguito laaggiornata deicolpiti e di quelle, del campionato diper valutare con un altro occhio la stagione di unaventi squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA2020/LADEINapoli ...

Advertising

OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - VeneziaFC_IT : Il difensore ceco Aleš Mateju firma per il resto della stagione 2021/22. 25 anni, Mateju arriva da svincolato dopo… - Footballorgin : Empoli 1-1 Cagliari | A late equaliser for Cagliari | Serie A 2021/22 - Footballorgin : Sassuolo 2-2 Roma | Late drama at the Mapei Stadium | Serie A 2021/22 - Footballorgin : Lazio 3-0 Bologna | Zaccagni strikes twice to defeat Bologna | Serie A 2021/22 -