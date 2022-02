“Sentite, sono loro”. Urla fuori il GF Vip per Lulù e Jessica, scoprono tutto. Scatta la censura (Di lunedì 14 febbraio 2022) Momento molto curioso e misterioso al ‘GF Vip’, con protagoniste Lulù Selassié e sua sorella Jessica in giardino. Le due principesse etiopi erano precisamente in giardino in compagnia di Sophie Codegoni e Miriana Trevisan e si sono rese autrici di un gesto che la regia del programma non avrebbe però gradito. Infatti, immediatamente è arrivata la censura da parte degli autori tra l’insoddisfazione generale degli utenti, che hanno deciso comunque di pubblicare il video in questione su Twitter. Lulù Selassié è invece finita anche nel vortice delle polemiche qualche giorno fa per un comportamento, ritenuto inadeguato. Lei ha gettato in un secchio adibito a contenere la spazzatura del cibo che era avanzato in serata. E ha dichiarato: “Amore, io lo butto perché non mi piace chi mette le mani nel cibo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Momento molto curioso e misterioso al ‘GF Vip’, con protagonisteSelassié e sua sorellain giardino. Le due principesse etiopi erano precisamente in giardino in compagnia di Sophie Codegoni e Miriana Trevisan e sirese autrici di un gesto che la regia del programma non avrebbe però gradito. Infatti, immediatamente è arrivata lada parte degli autori tra l’insoddisfazione generale degli utenti, che hanno deciso comunque di pubblicare il video in questione su Twitter.Selassié è invece finita anche nel vortice delle polemiche qualche giorno fa per un comportamento, ritenuto inadeguato. Lei ha gettato in un secchio adibito a contenere la spazzatura del cibo che era avanzato in serata. E ha dichiarato: “Amore, io lo butto perché non mi piace chi mette le mani nel cibo. ...

Advertising

koloredingold : RT @zuccadifiori: Quando vi sentite insicuri rispetto al vostro aspetto fisico ricordatevi che il fatto che voi esistiate significa per for… - psichedelia95 : Sono quasi 27 anni che cerco di capire per quale fottuta ragione sentite la necessità di pubblicare su ogni social… - staygoldnotcold : RT @fIordeluna: se sentite qualcuno urlare sono io - suppakanawhippd : RT @zuccadifiori: Quando vi sentite insicuri rispetto al vostro aspetto fisico ricordatevi che il fatto che voi esistiate significa per for… - mbhnismysoul : RT @zuccadifiori: Quando vi sentite insicuri rispetto al vostro aspetto fisico ricordatevi che il fatto che voi esistiate significa per for… -