Sentiero Italia: più di 7000 chilometri a piedi in tre anni per promuovere il turismo consapevole (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oltre settemila chilometri, oltre 500 tappe, 20 regioni, 16 parchi nazionali e più di 300 borghi montani. Oltre un anno di avventura, per scoprire le montagne e le genti Italiane, a un ritmo lento e sostenibile. Questo è il Sentiero Italia. Ideato nel 1983 ha cominciato a materializzarsi negli anni '90, ma è stato destinato a rimanere una grande opera incompiuta spezzandosi sotto frane, interventi dell'uomo e fitta vegetazione. Il progetto è stato ripreso nel gennaio 2019 dal Club Alpino Italiano che, grazie ai suoi volontari e associati, sta lavorando sull'infrastruttura del Sentiero per ridare al percorso la possibilità di essere usufruito nella sua interezza. Oggi, nel nostro mondo moderno che corre all'ennesima potenza, dove camminare è diventato un atto ...

