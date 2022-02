Selvaggia Lucarelli affossa Barbara D’Urso: “Non mi piace sparare sul morto” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Molto spesso, i personaggi famosi organizzano qualcosa di divertente sui social per consolidare il loro rapporto con i fan. Questa volta, è stata Selvaggia Lucarelli a proporre un nuovo gioco su Instagram. Le regole erano abbastanza semplici: gli utenti dovevano porre una domanda a cui poi la giornalista avrebbe dovuto dare una risposta. Ovviamente, sono saltati fuori gli argomenti più disparati, ma tra essi è emerso anche il nome di Barbara D’Urso. Selvaggia non ha mai fatto mistero di non avere un buon rapporto con la conduttrice di Pomeriggio 5 e, anche in questa circostanza, non si è smentita. La giornalista ha anche dato la sua opinione su Alessia Marcuzzi e il suo ruolo di conduttrice Potrebbe interessarti: Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Molto spesso, i personaggi famosi organizzano qualcosa di divertente sui social per consolidare il loro rapporto con i fan. Questa volta, è stataa proporre un nuovo gioco su Instagram. Le regole erano abbastanza semplici: gli utenti dovevano porre una domanda a cui poi la giornalista avrebbe dovuto dare una risposta. Ovviamente, sono saltati fuori gli argomenti più disparati, ma tra essi è emerso anche il nome dinon ha mai fatto mistero di non avere un buon rapporto con la conduttrice di Pomeriggio 5 e, anche in questa circostanza, non si è smentita. La giornalista ha anche dato la sua opinione su Alessia Marcuzzi e il suo ruolo di conduttrice Potrebbe interessarti: Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima ...

Advertising

stanzaselvaggia : Parafrasando una famosa metafora calcistica: se guardi il Festival non vedi Amadeus, ma se guardi Amadeus vedi il F… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @ChanceGardiner: Selvaggia Lucarelli, paladina della anti discriminazione immaginaria dei cinesi. Nessun problema per la discriminazione… - tuttopuntotv : Selvaggia Lucarelli affossa Barbara D’Urso: “Non mi piace sparare sul morto” #barbaradurso @carmelitadurso… - telodogratis : Selvaggia Lucarelli, il nuovo attacco a Belen (dopo l’affondo alle Iene) - Giorgio40962689 : @itweetanonimi @pistgino @carmelitadurso Un tweet di Selvaggia Lucarelli, che in buona sostanza ha detto che Barba… -