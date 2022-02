Scoperta sensazionale a Ostia Antica | dalle ombre del tempo riemerge un mitreo – VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 febbraio 2022)– “Una! Il rinvenimento della parte inferiore di un rilievo di Mitra in stucco durante i lavori di restauro della Domus dei Capitelli di Stucco ha dato il via al prosieguo delle scoperte: con questo sale a quota 20 il numero di mitrei rinvenuti a“. Lo scrive su Facebook il parco archeologico di, spiegando che un“è il luogo di culto riservato alla divinità orientale Mitra, una divinità salvifica e misterica i cui adepti venivano iniziati al culto. Anche se era un culto ’nascosto’ tuttavia ebbe molti seguaci nei secoli centrali dell’impero. L’alta concentrazione di mitrei alo conferma”. Il parco posta anche il servizio del Tg1 andato in onda ieri nel quale, spiega, “sono mostrate in anteprima ...