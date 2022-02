Scoliosi infantile | 5 sintomi da tenere sotto controllo nei bambini

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 14 febbraio 2022) I primi mesi di vita deisono fondamentali per numerosi aspetti in quanto lo sviluppo fisico non è completato e sono ancora tanti i fattori che possono influenzarlo, spesso anche negativamente. Una condizione particolarmente seria da monitorare è quella della, una patologia che riguarda lo sviluppo della colonna vertebrale e. parallelamente, del torace e dei polmoni e che per questo può risultare anche letale. Laè una condizione rara che si manifesta prima dei tre anni e che nel 60% dei casi colpiscemaschi. L’aspetto critico è che nei primi mesi può essere asintomatica. Sebbene solitamente si risolva spontaneamente e senza alcun tipo di intervento è una condizione che può essere pericolosa per la vita del bambino o richiedere ...