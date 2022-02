Sci Freestyle, Pechino 2022: Silvia Bertagna conquista la Finale nello slopestyle femminile (Di lunedì 14 febbraio 2022) Silvia Bertagna c’è. L’azzurra ha conquistato con merito l’accesso in Finale a Pechino 2022 nel Freestyle, specialità slopestyle, conquistando l’ottava posizione con il punteggio di 68.90, maturato nella seconda run. La nativa di Bressanone ha realizzato due manche speculari, catturando l’attenzione già al primo turno (concluso al settimo posto) con sei segmenti solidi, poi brillantemente migliorati nel turno successivo. Niente da fare invece per Elisa Maria Nakab che, dopo un inizio sfortunato, non è andata oltre la ventitreesima piazza con 32.70. A posizionarsi al comando è stata l’estone Kelly Sildaru, abile a sciorinare due performance sopra gli 80 punti trovando la quadra nella seconda run, dove ha guadagnato 86.15. A poco più di ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)c’è. L’azzurra hato con merito l’accesso innel, specialitàndo l’ottava posizione con il punteggio di 68.90, maturato nella seconda run. La nativa di Bressanone ha realizzato due manche speculari, catturando l’attenzione già al primo turno (concluso al settimo posto) con sei segmenti solidi, poi brillantemente migliorati nel turno successivo. Niente da fare invece per Elisa Maria Nakab che, dopo un inizio sfortunato, non è andata oltre la ventitreesima piazza con 32.70. A posizionarsi al comando è stata l’estone Kelly Sildaru, abile a sciorinare due performance sopra gli 80 punti trovando la quadra nella seconda run, dove ha guadagnato 86.15. A poco più di ...

Advertising

NavMatteo : Grande Silvia Bertagna! L'azzurra si migliora e si qualifica con l'ottavo punteggio alla finale di slopestyle (sci… - NavMatteo : Ottimo settimo posto per Silvia Bertagna nella prima manche di qualificazione di slopestyle (sci freestyle), mentre… - Nicola89144151 : 06:00 Sci Alpino: Discesa Libera F (Ultima Prova Cronometrata) 07:05 Curling M: Italia - Canada 12:00 Salto con gli… - DBenedectus : Sui Giochi è arrivata un'abbondante nevicata che ha costretto ad alcune modifiche nel calendario. Cancellata la sec… - ilPFmax : RT @giubileif: Questa è la pista di sci freestyle alle Olimpiadi invernali di Pechino, non è un fake. Vedete, noi in Europa possiamo approv… -