Sci alpino, Sofia Goggia sui social: "Ho pianto, ma ora ci sono! Con nel cuore il sogno da bambina" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofia Goggia ha fornito ottime impressioni nel corso della seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurra sembra essere decisamente in forma e pare avere recuperato dalla dolorosa caduta rimediata a Cortina d'Ampezzo. La bergamasca è risultata pimpante sugli sci e decisamente convinta nella sua azione sulla pista di Yanqing. Il miglioramento è netto rispetto al primo test effettuato due giorni fa. La Campionessa Olimpica si è caricata per la gara di domani (martedì 15 febbraio, ore 15.00 italiane) pubblicando un lungo post sul suo profilo Instagram. Sci alpino, startlist discesa donne Olimpiadi: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali italiane Ha ripercorso le ultime settimane convulse con l'infortunio patito a Cortina d'Ampezzo, la riabilitazione, i dubbi, le paure, ...

