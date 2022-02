Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho margine, non ho pensato al ginocchio” – VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofia Goggia conclude con un positivo quarto posto e, soprattutto, buone sensazioni la sua seconda (ed ultima) prova della discesa valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il distacco (61 centesimi) dalla migliore prestazione odierna, messa a segno dalla svizzera Joana Haehlen non deve minimamente preoccupare, dato che la bergamasca nel tratto conclusivo si è rialzata risparmiando un po’ di energie. Al termine dell’allenamento odierno sul tracciato di Yanqing la nostra portacolori ha spiegato le proprie sensazioni ai microfoni di Eurosport, confermando di essere concentrata e carica in vista della gara di domani (ore 4.00 italiane). A livello fisico le risposte sono state positive, mentre la campionessa in carica ammette che a livello di linee si possa ancora limare qualcosa. Ultima battuta sul fatto che abbia svolto la prova pensando ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)conclude con un positivo quarto posto e, soprattutto, buone sensazioni la sua seconda (ed ultima) prova della discesa valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il distacco (61 centesimi) dalla migliore prestazione odierna, messa a segno dalla svizzera Joana Haehlen non deve minimamente preoccupare, dato che la bergamasca nel tratto conclusivo si è rialzata risparmiando un po’ di energie. Al termine dell’allenamento odierno sul tracciato di Yanqing la nostra portacolori ha spiegato le proprie sensazioni ai microfoni di Eurosport, confermando di essere concentrata e carica in vista della gara di domani (ore 4.00 italiane). A livello fisico le risposte sono state positive, mentre la campionessa in carica ammette che a livello di linee si possa ancora limare qualcosa. Ultima battuta sul fatto che abbia svolto la prova pensando ...

