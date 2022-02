Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho fatto errori madornali, le gambe stanno bene. Solo io so cosa ho passato” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofia Goggia si lancia con grande ottimismo verso la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo i tanti dubbi e le paure delle ultime settimane, figlie dell’infortunio di Cortina d’Ampezzo che l’ha costretta a un intenso lavoro di recupero, la bergamasca ha destato grandi impressioni durante la seconda prova cronometrata e ha fornito le risposte che tutti si aspettavano: lo stato di forma è in crescendo, ci sono tutte le carte in regola per sognare in grande in vista della gara di domani (martedì 15 febbraio, ore 04.00 italiane). La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha pennellato delle buone linee nella parte alta, si è distinta nel tratto veloce, poi si è presa un rischio e ha saputo recuperare dall’alto della sua classe, rialzandosi nella parte conclusiva. Sofia Goggia ha concluso in quarta ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)si lancia con grande ottimismo verso la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo i tanti dubbi e le paure delle ultime settimane, figlie dell’infortunio di Cortina d’Ampezzo che l’ha costretta a un intenso lavoro di recupero, la bergamasca ha destato grandi impressioni durante la seconda prova cronometrata e ha fornito le risposte che tutti si aspettavano: lo stato di forma è in crescendo, ci sono tutte le carte in regola per sognare in grande in vista della gara di domani (martedì 15 febbraio, ore 04.00 italiane). La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha pennellato delle buone linee nella parte alta, si è distinta nel tratto veloce, poi si è presa un rischio e ha saputo recuperare dall’alto della sua classe, rialzandosi nella parte conclusiva.ha concluso in quarta ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : Ottime sensazioni per Sofia Goggia in vista della discesa, noi così ?????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - infoitsport : Sci alpino, il fisioterapista dell'Italia su Sofia Goggia: 'È all'80%, può vincere l'oro olimpico!' - infoitsport : Sci alpino, Pechino 2022: vento e temperature gelide per la prova cronometrata di discesa femminile -