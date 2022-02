Sci alpino, Nadia Delago: “Le sensazioni sono abbastanza buone, spero di fare bene domani” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la seconda e ultima prova cronometrata di discesa. Sulla pista “Rock” di Yanqing svetta l’elvetica Joana Haehlen che precede la tedesca Kira Weidle (+0”23) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0”59). Segnali incoraggianti arrivano da Sofia Goggia, quarta a +0”61, mentre la sesta piazza di Nadia Delago (+0”64) garantisce alla più giovane delle sorelle il posto in squadra per la gara di domani. Il versante poco impegnativo ben si adatta alle qualità di scivolatrice di Nadia: l’azzurra, pur partendo senza i favori del pronostico, ha nelle sue corde la il grande risultato e punta senza mezzi termini alla top5. Certo per ambire al podio servirà un capolavoro, ma considerando le variabili (vento in primis) tra meno di 24 potrebbe succedere davvero di tutto. Positive le sensazioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la seconda e ultima prova cronometrata di discesa. Sulla pista “Rock” di Yanqing svetta l’elvetica Joana Haehlen che precede la tedesca Kira Weidle (+0”23) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0”59). Segnali incoraggianti arrivano da Sofia Goggia, quarta a +0”61, mentre la sesta piazza di(+0”64) garantisce alla più giovane delle sorelle il posto in squadra per la gara di. Il versante poco impegnativo ben si adatta alle qualità di scivolatrice di: l’azzurra, pur partendo senza i favori del pronostico, ha nelle sue corde la il grande risultato e punta senza mezzi termini alla top5. Certo per ambire al podio servirà un capolavoro, ma considerando le variabili (vento in primis) tra meno di 24 potrebbe succedere davvero di tutto. Positive le...

