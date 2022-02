Sci alpino, Marta Bassino: “L’allenamento in slalom è andato bene. Contenta di gareggiare nel Team Event” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Marta Bassino ha mancato la medaglia nel suo gigante, ma le occasioni si salire sul podio alle Olimpiadi di Pechino 2022 per la piemontese non sono ancora finite. La nativa di Cuneo, infatti, gareggerà in combinata dove proverà a recitare il ruolo della sorpresa e a sfruttare qualche errore delle favorite e poi, soprattutto, sarà presente sabato nel Team Event, dove l’Italia ha ambizioni importanti. Come detto Bassino parteciperà alla combinata e ha parlato ai microfoni di Rai Sport del suo attuale stato di forma in slalom: “Ho fatto allenamento ieri in slalom, quando hanno cancellato la prova. Io avevo comunque già tutto pronto, perchè avevo programmato di fare qualche curva in slalom dopo la discesa. E’ molto tempo che non lo facevo, ma è comunque ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)ha mancato la medaglia nel suo gigante, ma le occasioni si salire sul podio alle Olimpiadi di Pechino 2022 per la piemontese non sono ancora finite. La nativa di Cuneo, infatti, gareggerà in combinata dove proverà a recitare il ruolo della sorpresa e a sfruttare qualche errore delle favorite e poi, soprattutto, sarà presente sabato nel, dove l’Italia ha ambizioni importanti. Come dettoparteciperà alla combinata e ha parlato ai microfoni di Rai Sport del suo attuale stato di forma in: “Ho fatto allenamento ieri in, quando hanno cancellato la prova. Io avevo comunque già tutto pronto, perchè avevo programmato di fare qualche curva indopo la discesa. E’ molto tempo che non lo facevo, ma è comunque ...

