Sci alpino, la formazione dell’Italia per la discesa alle Olimpiadi. Sofia Goggia guida il quartetto, ci sono le Delago (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni. Questo è il quartetto dell’Italia scelto per disputare la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti al termine della seconda prova cronometrata andata in scena oggi sulla pista di Yanqing, che domani (martedì 15 febbraio, ore 04.00 italiane) ospiterà l’attesissima gara di velocità. La direzione tecnica dell’Italia ha fatto la propria scelta, non basandosi esclusivamente sui riscontri cronometrici del test odierno ma mettendo in gioco anche altri tipi di valutazione. Sofia Goggia ha impressionato, sembra essere in grande forma e potrebbe avere recuperato dall’incidente di Cortina ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022), Nadia, Nicol, Elena Curtoni. Questo è ilscelto per disputare lalibera delleInvernali di Pechino 2022. Gli ultimi dubbistati sciolti al termine della seconda prova cronometrata andata in scena oggi sulla pista di Yanqing, che domani (martedì 15 febbraio, ore 04.00 italiane) ospiterà l’attesissima gara di velocità. La direzione tecnicaha fatto la propria scelta, non basandosi esclusivamente sui riscontri cronometrici del test odierno ma mettendo in gioco anche altri tipi di valutazione.ha impressionato, sembra essere in grande forma e potrebbe avere recuperato dall’incidente di Cortina ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - OA_Sport : #scialpino alpino, Sofia #Goggia: “Ho margine, non ho pensato al ginocchio” – VIDEO #Beijing2022… - zazoomblog : Pechino 2022 sci alpino: quattro azzurre al via in discesa. Out Brignone: “Niente feeling” - #Pechino #alpino:… - sportface2016 : #Pechino2022, quattro azzurre al via della gara di discesa di #scialpino. Out Federica #Brignone: 'Niente feeling c… -