Sci alpino, il sorriso di Sofia Goggia dopo la prova di discesa – FOTO e immagini (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofia Goggia ha fornito ottime impressioni nel corso della seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra sembra essere decisamente in forma e pare avere recuperato dalla dolorosa caduta rimediata a Cortina d’Ampezzo: il percorso di riabilitazione e il tanto lavoro effettuato nelle ultime settimane hanno dato i loro frutti, la bergamasca è risultata pimpante sugli sci e decisamente convinta nella sua azione sulla pista di Yanqing. Il miglioramento è netto rispetto al primo test effettuato due giorni fa. Sensazioni decisamente positive in vista della gara in programma domani (martedì 15 gennaio, ore 04.00 italiane). Sofia Goggia ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per regalarsi un nuovo sogno al termine di un ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)ha fornito ottime impressioni nel corso della secondacronometrata dellalibera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra sembra essere decisamente in forma e pare avere recuperato dalla dolorosa caduta rimediata a Cortina d’Ampezzo: il percorso di riabilitazione e il tanto lavoro effettuato nelle ultime settimane hanno dato i loro frutti, la bergamasca è risultata pimpante sugli sci e decisamente convinta nella sua azione sulla pista di Yanqing. Il miglioramento è netto rispetto al primo test effettuato due giorni fa. Sensazioni decisamente positive in vista della gara in programma domani (martedì 15 gennaio, ore 04.00 italiane).ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per regalarsi un nuovo sogno al termine di un ...

Advertising

Eurosport_IT : Federica Brignone non ha buone sensazioni, e su Milano-Cortina… ???? Per l’intervista completa ??… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Ciuchinoooooooo : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone non ha buone sensazioni, e su Milano-Cortina… ???? Per l’intervista completa ?? - Nicola89144151 : Sci Alpino (alle 8:00) 619.000 Punto Europa 195.000 -