Sci alpino, il fisioterapista dell’Italia su Sofia Goggia: “E’ all’80%, può vincere l’oro olimpico!” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 15 febbraio sarà il gran giorno della discesa femminile a Pechino (Cina), sede delle Olimpiadi Invernali. Sulle nevi di Yanqing Sofia Goggia tenterà l’impresa: difendere il suo titolo a Cinque Cerchi conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Una situazione complessa: la paurosa caduta di Cortina ha complicato non poco le cose alla fuoriclasse bergamasca, costretta a dover affrontare un infortunio di non poco conto (trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea) e a sottoporsi a un allenamento molto impegnativo per essere in condizione accettabile in vista dell’appuntamento olimpico. Sembrava impossibile e invece Sofia con grande forza di volontà è partita per Pechino. Negli ultimi giorni la situazione è ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 15 febbraio sarà il gran giorno della discesa femminile a Pechino (Cina), sede delle Olimpiadi Invernali. Sulle nevi di Yanqingtenterà l’impresa: difendere il suo titolo a Cinque Cerchi conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Una situazione complessa: la paurosa caduta di Cortina ha complicato non poco le cose alla fuoriclasse bergamasca, costretta a dover affrontare un infortunio di non poco conto (trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea) e a sottoporsi a un allenamento molto impegnativo per essere in condizione accettabile in vista dell’appuntamento olimpico. Sembrava impossibile e invececon grande forza di volontà è partita per Pechino. Negli ultimi giorni la situazione è ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - OA_Sport : #SCIALPINO C'è ottimismo nel clan azzurro sulle condizioni di Sofia Goggia. Le parole del fisioterapista della sele… - pointofnews : #live #sci alpino, #prova #discesa #olimpiadi 2022 in #diretta: ultimo test per #sofia #goggia prima della gara. Lo… - FScalmati : RT @galatacla: Più che di 'valanga azzurra' nello sci alpino possiamo parlare di 'FRANA ROVINOSA' a queste #Olimpiadi. Tutti a casa. Azzera… -