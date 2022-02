Sci alpino, il fisioterapista dell'Italia su Sofia Goggia: 'E' all'80%, può vincere l'oro olimpico!' (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questo senso, ha fornito un parere interessante alla Gazzetta dello Sport Gigi Devizzi , fisioterapista e osteopata del gruppo élite della nazionale femminile, con una grande esperienza nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questo senso, ha fornito un parere interessante alla Gazzettao Sport Gigi Devizzi ,e osteopata del gruppo élitea nazionale femminile, con una grande esperienza nella ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - zazoomblog : Sci alpino oggi niente gare a Pechino 2022. Calendario prossimi eventi programma tv streaming - #alpino #niente… - OA_Sport : #SCIALPINO C'è ottimismo nel clan azzurro sulle condizioni di Sofia Goggia. Le parole del fisioterapista della sele… - pointofnews : #live #sci alpino, #prova #discesa #olimpiadi 2022 in #diretta: ultimo test per #sofia #goggia prima della gara. Lo… -