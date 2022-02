Sci alpino, il borsino delle favorite della discesa: Weidle in pole, occhio a Mowinckel e alle svizzere. E Sofia Goggia… (Di lunedì 14 febbraio 2022) Domani si assegna il titolo olimpico nella discesa femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’Italia cerca ancora il primo oro della sua spedizione nello sci alpino e quella di domani è certamente una gara che tutta la squadra azzurra attende con impazienza. I fari sono ovviamente puntati tutti su Sofia Goggia, che cerca di entrare nella leggenda, vincendo nuovamente come quattro anni fa sulle nevi di PyeongChang. La seconda prova cronometrata di oggi ha spazzato via anche gli ultimi dubbi: Sofia Goggia c’è ed è competitiva per la vittoria. Questa è sicuramente l’indicazione più importante, con la bergamasca che ha dato la sensazione di essere in netto miglioramento rispetto alla prova di domenica. Le sensazioni sono positive e bisognerà attendere solo la gara per vedere se ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Domani si assegna il titolo olimpico nellafemminileOlimpiadi di Pechino 2022. L’Italia cerca ancora il primo orosua spedizione nello scie quella di domani è certamente una gara che tutta la squadra azzurra attende con impazienza. I fari sono ovviamente puntati tutti suGoggia, che cerca di entrare nella leggenda, vincendo nuovamente come quattro anni fa sulle nevi di PyeongChang. La seconda prova cronometrata di oggi ha spazzato via anche gli ultimi dubbi:Goggia c’è ed è competitiva per la vittoria. Questa è sicuramente l’indicazione più importante, con la bergamasca che ha dato la sensazione di essere in netto miglioramento rispetto alla prova di domenica. Le sensazioni sono positive e bisognerà attendere solo la gara per vedere se ...

