Sci alpino, Federica Brignone rettifica: “Non mi perderò Milano-Cortina 2026, ma ora sono concentrata su questa stagione” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Federica Brignone ha rettificato le proprie dichiarazioni rilasciate stamattina al termine della seconda prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è stata molto chiara: “Vado bene solo nelle 4 curve di muro qua sotto, non sono abbastanza. Tutto il resto faccio schifo. Vado in tilt mentalmente, non ho buon feeling, non sono appoggiata, non ho voglia di fare velocità, non sono chiusa, non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest’anno e non so proprio sciare. In particolar modo l’azzurra si era soffermata sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ai microfoni del Corriere della Sera: “Si vivranno in un posto dove gli sport invernali sono di casa, le Alpi ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)hato le proprie dichiarazioni rilasciate stamattina al termine della seconda prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è stata molto chiara: “Vado bene solo nelle 4 curve di muro qua sotto, nonabbastanza. Tutto il resto faccio schifo. Vado in tilt mentalmente, non ho buon feeling, nonappoggiata, non ho voglia di fare velocità, nonchiusa, non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest’anno e non so proprio sciare. In particolar modo l’azzurra si era soffermata sulle Olimpiadi diai microfoni del Corriere della Sera: “Si vivranno in un posto dove gli sport invernalidi casa, le Alpi ...

Advertising

Eurosport_IT : Federica Brignone non ha buone sensazioni, e su Milano-Cortina… ???? Per l’intervista completa ??… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - sportface2016 : #SciAlpino, Federica #Brignone puntualizza: '#MilanoCortina2026 è un obiettivo per tutti gli azzurri, ma ora mi con… - Luxgraph : Pechino 2022, sci alpino. Razzoli e Vinatzer: 'Avvicinamento va bene' -