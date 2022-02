Sci alpino, Federica Brignone: “Non merito il posto in discesa, su questa pista non sono veloce” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La svizzera Joana Haehlen, motivata dalla competizione interna per un pettorale, ha dominato l’ultima prova cronometrata di discesa sul pendio di Yanqing. Il trial si è rivelato piuttosto positivo per i colori azzurri con Sofia Goggia quarta e Nicol Delago sesta, mentre Federica Brignone è scesa in pista con l’obiettivo di affilare gli artigli per la combinata. Dopo il forfait di Petra Vlhova le speranze di medaglia nell’evento più trascurato del circus sono innegabilmente alte, ma la valdostana è ben consapevole che senza una discesa competitiva sarà difficile acciuffare il podio. Brignone ha chiuso l’allenamento odierno in trentunesima posizione a +2”71 dalla leader premendo moderatamente sul pedale dell’acceleratore. Queste le parole dell’argento olimpico: “La ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) La svizzera Joana Haehlen, motivata dalla competizione interna per un pettorale, ha dominato l’ultima prova cronometrata disul pendio di Yanqing. Il trial si è rivelato piuttosto positivo per i colori azzurri con Sofia Goggia quarta e Nicol Delago sesta, mentreè scesa incon l’obiettivo di affilare gli artigli per la combinata. Dopo il forfait di Petra Vlhova le speranze di medaglia nell’evento più trascurato del circusinnegabilmente alte, ma la valdostana è ben consapevole che senza unacompetitiva sarà difficile acciuffare il podio.ha chiuso l’allenamento odierno in trentunesima posizione a +2”71 dalla leader premendo moderatamente sul pedale dell’acceleratore. Queste le parole dell’argento olimpico: “La ...

