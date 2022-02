Sci alpino, come sta Sofia Goggia dopo le prove? Il fisioterapista dà la percentuale. Le parole dell’azzurra (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cresce l’ottimismo in casa Italia dopo il quarto posto di Sofia Goggia nell’ultima prova cronometrata di discesa. La bergamasca ha compiuto un deciso passo in avanti rispetto a quelli che erano i dubbi della vigilia issandosi fino alla quarta posizione con tanto di frenata nello schuss finale. Le stesse dichiarazioni della Campionessa Olimpica in carica lasciano trasparire fiducia per la gara di domani (partenza alle 4.00 ora italiana): “È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa” . Ha asserito Goggia al parco chiuso, aggiungendo che: “C’è ancora tanto da limare e tante linee da stringere. Devo sciare meglio, soprattutto le curve in appoggio sul piede destro nell’ultima ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cresce l’ottimismo in casa Italiail quarto posto dinell’ultima prova cronometrata di discesa. La bergamasca ha compiuto un deciso passo in avanti rispetto a quelli che erano i dubbi della vigilia issandosi fino alla quarta posizione con tanto di frenata nello schuss finale. Le stesse dichiarazioni della Campionessa Olimpica in carica lasciano trasparire fiducia per la gara di domani (partenza alle 4.00 ora italiana): “È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamentoun infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa” . Ha asseritoal parco chiuso, aggiungendo che: “C’è ancora tanto da limare e tante linee da stringere. Devo sciare meglio, soprattutto le curve in appoggio sul piede destro nell’ultima ...

