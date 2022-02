“Schiavitù mentale”, lo sfogo di Ruggeri sulle mascherine all’aperto. Lo psichiatra: scaramanzia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da venerdì 11 febbraio le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie nel nostro Paese eppure, andando in giro, le persone che continuiano a mantenerlo sono la maggior parte. Parla di “Schiavitù mentale” Enrico Ruggeri che si sfoga su twitter stigmatizzando uno stato psicologico ormai incardinato nelle nostre menti. Il dibattito sui social è molto animato sul tema mascherine. Restano obbligatorie laddove si verificano assembramenti. Nonostante questo, basta andare in giro per rendersi conto che il via libera è come se non ci fosse stato. Enrico Ruggeri apre la polemica su twitter sulle mascherine all’aperto “In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da venerdì 11 febbraio lenon sono più obbligatorie nel nostro Paese eppure, andando in giro, le persone che continuiano a mantenerlo sono la maggior parte. Parla di “” Enricoche si sfoga su twitter stigmatizzando uno stato psicologico ormai incardinato nelle nostre menti. Il dibattito sui social è molto animato sul tema. Restano obbligatorie laddove si verificano assembramenti. Nonostante questo, basta andare in giro per rendersi conto che il via libera è come se non ci fosse stato. Enricoapre la polemica su twitter“In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Schiavitù mentale L'attacco di Enrico Ruggeri : "Mascherine all'aperto? Schiavitù mentale " La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa ", ha scritto il celebre cantante, attirandosi addosso le critiche. È soprattutto i concetto di "schiavitù mentale" ad aver esacerbato il clima ...

