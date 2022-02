Scherma | le spadiste italiane conquistano il bronzo in Coppa del Mondo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Barcellona – Lesalgono sul terzo gradino del podio nel corso delladeldi Barcellona. Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani hanno infatti ripetuto il piazzamento ottenuto anche nella tappa di Tallinn, confermandosi così ai vertici della spada internazionale. Le azzurre hanno iniziato la loro gara dal tabellone dei 16 vincendo 36-28 sull’Argentina, poi ai quarti hanno battuto gli Stati Uniti col punteggio di 30-29 grazie a un’ultima frazione di Alberta Santuccio che, in un assalto gestito sempre in parità, è riuscita a piazzare la stoccata vincente. In semifinale la squadra italiana nulla ha potuto di fronte alla Francia, che ha avuto la meglio 40-31 e ha poi vinto la prova in finale contro la Russia. L’Italia si è così giocata la possibilità di salire sul podio ...

Advertising

Coninews : SPADISTE SUL PODIO! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona splendida terza piazza di Federica #Isola, Albe… - SalvatoreMaior3 : RT @Coninews: SPADISTE SUL PODIO! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona splendida terza piazza di Federica #Isola, Alberta #Santu… - Checco_01 : RT @Coninews: SPADISTE SUL PODIO! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona splendida terza piazza di Federica #Isola, Alberta #Santu… - Profilo3Marco : RT @Coninews: SPADISTE SUL PODIO! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona splendida terza piazza di Federica #Isola, Alberta #Santu… - PvtGunnerHeath : RT @Coninews: SPADISTE SUL PODIO! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona splendida terza piazza di Federica #Isola, Alberta #Santu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma spadiste

... che ha seguito a bordo pedana lea Barcellona insieme ai maestri Roberto Cirillo e Daniele Pantoni, alla presenza anche del presidente della Federazione italianaPaolo Azzi.Il maestro Veronica Galli arriva al secondo turno di diretta Brava anche la giovane e omonima allieva all'esordio in categoria PAVIA " Duelecchesi si sono fatte valere alla 2° prova Assoluti lombarda di spada : Veronica Galli e... Veronica Galli! Il clamoroso e divertente caso di omonimia vede gareggiare per la stessa società ...Tra le fiorettiste prescelte invece c’è Sofia Giordani (Club Scherma Jesi). Il programma gare dei Cadetti ... In chiusura le competizioni a squadre Under 17: il 6 marzo in pedana spadiste, fiorettiste ...Nella scherma italiana questa settimana è iniziata la fase delle ... ottenendo risultati di rilievo. Per le spadiste solo Barbara Gabella ha ottenuto il pass per la fase finale, ma le altre tre sue ...