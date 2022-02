Scatta l'obbligo vaccinale, Raggi: "Porcata mai vista da quando c'è la Costituzione" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Virginia Raggi non è vaccinata. E non ha ancora nemmeno 50 anni. Tuttavia l'ex sindaca di Roma del M5s ha sposato la battaglia contro il super green pass in tutti lidi e in tutti i laghi. E' la paladina di uno zoccolo duro ostile ai provvedimenti del governo. E così alla vigilia dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 che scatterà domani, Raggi si sfoga nelle chat grilline: "Quello che non è concepibile è la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, credo una Porcata simile non sia mai stata fatta da quando è in vigore la Costituzione", scrive la grllina nella chat dei pentastellati "Quelli che il M5s" Dove giorni fa a proposito delle iniziative dell'esecutivo Draghi scriveva: "Il problema non è solo medico sanitario, perché con questa scusa hanno ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Virginianon è vaccinata. E non ha ancora nemmeno 50 anni. Tuttavia l'ex sindaca di Roma del M5s ha sposato la battaglia contro il super green pass in tutti lidi e in tutti i laghi. E' la paladina di uno zoccolo duro ostile ai provvedimenti del governo. E così alla vigilia dell'introduzione dell'per gli over 50 che scatterà domani,si sfoga nelle chat grilline: "Quello che non è concepibile è la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, credo unasimile non sia mai stata fatta daè in vigore la", scrive la grllina nella chat dei pentastellati "Quelli che il M5s" Dove giorni fa a proposito delle iniziative dell'esecutivo Draghi scriveva: "Il problema non è solo medico sanitario, perché con questa scusa hanno ...

