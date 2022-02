Sassuolomania | Henrique e Traorè potranno ancora coesistere o sarà sempre staffetta?

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle ultime due uscite, contro la Juve in Coppa e con la Roma in campionato, abbiamo rivisto il Sassuolo che conosciamo. Circa. All’appello...

D'altra parte ancherimane ancora un oggetto misterioso, e siamo già nel girone di ritorno. Chissà, magari questi due si rivelano insieme. Magari abbiamo tra le mani due terzi della spina ...... adesso vorrei tornare un attimo a Matheus. Questa soluzione escogitata da Dionisi ci ha sorpreso e ci è piaciuta. Vi ricordate i tre problemi esposti nell'ultimo? Uno di ...Allora bisogna domandarsi quali soluzioni alternative trovare. Henrique può sostituire qualche volta Lopez? Verrebbe da dire di sì per certe caratteristiche, di no per altre. Sembrano simili ma non lo ...