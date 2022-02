San Valentino: perché William e Kate sono poco affettuosi in pubblico? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avete mai visto Kate Middleton sbaciucchiarsi con il principe William in pubblico? Probabilmente no. E non solo per una questione di carattere. I futuri sovrani del Regno Unito da sempre preferiscono contenere le loro manifestazioni d’affetto, soprattutto quando sono in mezzo alla gente. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate MIDDLETON Kate Middleton e William: il bacio del Royal Wedding Il 29 aprile 2011 Kate Middleton e William si sono giurati amore eterno nell’abbazia di Westminster. Un matrimonio da favola, coronato da un bacio sul balcone di Buckingham Palace, davanti al mondo intero. Un raro scambio di tenerezze tra i due futuri sovrani del Regno Unito, solitamente restii a mostrarsi affettuosi in ... Leggi su amica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avete mai vistoMiddleton sbaciucchiarsi con il principein? Probabilmente no. E non solo per una questione di carattere. I futuri sovrani del Regno Unito da sempre preferiscono contenere le loro manifestazioni d’affetto, soprattutto quandoin mezzo alla gente. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUMIDDLETONMiddleton e: il bacio del Royal Wedding Il 29 aprile 2011Middleton esigiurati amore eterno nell’abbazia di Westminster. Un matrimonio da favola, coronato da un bacio sul balcone di Buckingham Palace, davanti al mondo intero. Un raro scambio di tenerezze tra i due futuri sovrani del Regno Unito, solitamente restii a mostrarsiin ...

Advertising

francescacheeks : Gli altri: domani è San Valentino ?? io: domani presentano la nuova AlphaTauri !!!! - Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a 'tenere… - Agenzia_Ansa : Proprio nel giorno di San Valentino saranno 18 anni dalla morte di Marco Pantani e mentre Cesenatico si prepara ad… - Diane_Edwards26 : RT @rikaam_v: Come ogni 14 febbraio, mentre tutti festeggiano San Valentino,io ricordo questa vittoria che ha svoltato la mia adolescenza e… - AdultItaly : RT @Nikky12147417: Sono di nuovo su Only Fans -