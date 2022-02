San Valentino, la collezione per cani è la dichiarazione d’amore di Motivi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il San Valentino 2022 di Motivi è all’insegna dell’amore, quello sincero, vero e incondizionato che proviamo per i nostri amici a quattro zampe. La casa di moda ha disegnato per questa occasione una collezione dedicata ai cani, composta da collari e guinzagli speciali e chic, declinati in tre diversi colori: nero, bianco e rosso. Vi raccomandiamo... Dove sorgerà il primo ospedale pubblico e gratuito per cani e gatti d'Italia La giunta comunale di Roma, nella legge di bilancio, ha approvato lo stanziamento dei fondi necessari alla costruzione di una struttura dedicata al... Un regalo da fare al proprio animale domestico che celebra il rapporto di affetto profondo che ci lega a lui. Perché sì, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il San2022 diè all’insegna dell’amore, quello sincero, vero e incondizionato che proviamo per i nostri amici a quattro zampe. La casa di moda ha disegnato per questa occasione unadedicata ai, composta da collari e guinzagli speciali e chic, declinati in tre diversi colori: nero, bianco e rosso. Vi raccomandiamo... Dove sorgerà il primo ospedale pubblico e gratuito pere gatti d'Italia La giunta comunale di Roma, nella legge di bilancio, ha approvato lo stanziamento dei fondi necessari alla costruzione di una struttura dedicata al... Un regalo da fare al proprio animale domestico che celebra il rapporto di affetto profondo che ci lega a lui. Perché sì, ...

