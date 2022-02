San Valentino: il video regalo di Ben Affleck a Jennifer Lopez è struggente (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'attore ha sorpreso JLo con una versione rieditata della clip della nuova canzone On My Way, tratta dal film Marry Me, dove ha inserito le immagini della loro lunga storia insieme: "Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore", ha detto lei commossa. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'attore ha sorpreso JLo con una versione rieditata della clip della nuova canzone On My Way, tratta dal film Marry Me, dove ha inserito le immagini della loro lunga storia insieme: "Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore", ha detto lei commossa. L'articolo proviene da DireDonna.

